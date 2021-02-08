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08.02.2021 - 23:53 | | AA

Netanyahu: Biden beni "sıra Ortadoğu'ya gelince" arayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya gelince" arayacağından emin olduğunu belirterek, ittifakların güçlü olduğunu vurguladı.

Netanyahu: Biden beni "sıra Ortadoğu'ya gelince" arayacak

 

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Biden'ın henüz kendisini aramamasına ilişkin soruya, "Başkan Biden uygun gördüğü sıraya göre görüşmeler yapıyor. Kuzey Amerika ve ardından Avrupa ile başladı ve eminim ki sıra Ortadoğu'ya geldiğinde beni de arayacak. Hiç şüphem yok. Her zaman aynı fikirde olmasak bile ittifakımız güçlü." cevabını verdi. 

Biden, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 8 ülkenin liderleriyle telefonda görüştü.

Biden'ın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen henüz İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla aramaması dikkati çekiyor.

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