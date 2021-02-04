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04.02.2021 - 13:28 | | AA

Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ziyaretlerini yine erteledi

ABD'nin eski lideri Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde normalleşme anlaşmaları imzalandı, İsrail Başbakanı iki ülkeye ziyaret planını bir kez daha ileri bir tarihe aldı.

Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ziyaretlerini yine erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri ertelediği duyuruldu.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin ziyaret davetini ve ülkeler arasında yapılan tarihi barışı takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir takvim bildirilmedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı ifade edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.

BAE'yi ziyaret planı 2 kez ertelendi

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.

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