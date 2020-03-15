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15.03.2020 - 18:32 | | AA

Netanyahu, corona virüs testi yaptırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı bildirildi.

Netanyahu, corona virüs testi yaptırdı

 

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Testin kaç kişiye yapıldığı açıklanmazken, sonuçların henüz belli olmadığı kaydedildi.

Vaka sayısı 200'e ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 200'e yükseldiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar hariç birçok ticari işletmenin bugünden itibaren bir sonraki talimata kadar kapatılması kararlaştırılmıştı.

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