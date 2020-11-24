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24.11.2020 - 12:47 | | AA

Netanyahu 'yakında' Bahreyn'i ziyaret edeceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'i "yakında" ziyaret edeceğini söyledi.

Netanyahu 'yakında' Bahreyn'i ziyaret edeceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Al Halife'nin kendisini Bahreyn'e davet ettiğini aktaran Netanyahu, "yakın" zamanda Manama'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Netanyahu, ziyaretin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’nin​​​​​​ resmi ziyaret kapsamında gelecek hafta Bahreyn'e gideceği bildirildi. ​​​​​​​

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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