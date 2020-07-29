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29.07.2020 - 07:00 |

Netanyahu’dan İran ve Hizbullah’a tehdit...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah güçleriyle yaşanan gerilime ilişkin İsrail ordusunun tüm senaryolara hazır olduğunu belirtti.

Netanyahu’dan İran ve Hizbullah’a tehdit...

Netanyahu, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı’nda düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, önceki gün İsrail topraklarına “sızma girişimini” önlediklerini savundu, “Şu an meydana gelen her şey İran ve Lübnanlı vekillerinin (Hizbullah) bölgemizdeki askeri varlığını kökleştirme çabasının sonucudur” dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın Lübnan’da İran’ın menfaatlerine hizmet ettiğini öne süren Netanyahu, şunları “İsrail ordusu muhtemel tüm senaryolara hazırdır. İran’ın askeri olarak bölgemizde konuşlanmasını engellemek için önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Kendimizi savunmak için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı. İsrail ordusu, önceki gün, sınırda yaşanan bir “güvenlik olayı” üzerine Lübnan’ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

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