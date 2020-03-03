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03.03.2020 - 15:11 | | AA

Netanyahu'dan seçim sonrası 'Filistin topraklarını ilhak' açıklaması

İsrail'de oy sayım işlemleri devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ni İsrail'e ilhak edeceği vaadini tekrarladı.

Netanyahu'dan seçim sonrası 'Filistin topraklarını ilhak' açıklaması

Kesin olmayan sonuçlara göre, seçimden 1'inci parti olarak çıkan Likud lideri ve Başbakan Netanyahu, "Egemenliğimizi Ürdün Vadisi'ne kadar genişleterek, yerleşim birimlerini ülkemize katacağız." dedi.

Netanyahu, yalnızca kendi yönetiminin Arap ülkeleriyle barış yapabileceğini iddia ederek, "Bunu kimse yapamaz. Yalnızca biz yaparız." şeklinde konuştu.

Ülkede geçen yıl 9 Nisan ve 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimde Likud'un başını çektiği sağ blok, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 62'si sayılırken, İsrail Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok, 58 milletvekili çıkardı ve koalisyon hükümetini kurmak için 3 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor.

 

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