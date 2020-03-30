Son dakika... Netanyahu karantinaya alındı! Bir kez daha corona virüs testi yapılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha Covid-19 testi yapılmasına karar verildi.

Testin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor ancak Haaretz gazetesi İsrail Başbakanı'nın karantinaya alındığını 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine Covid-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı.

Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.