MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı da protestolarda gözaltına alındı
ABONE OL
01.06.2020 - 11:28 | | DHA

New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı da protestolarda gözaltına alındı

ABD’de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da gözaltına alındı.

New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı da protestolarda gözaltına alındı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı. New York’ta düzenlenen protestolarda, ‘yasadışı toplanma’ nedeniyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da polis tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Diğer yandan, daha önce birçok suç işlediği ve sıklıkla şikayette bulunulan bir isim olduğu ortaya çıkan Chauvin’in Hennepin Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı. Resmi belge kayıtlarda Chauvin’in bugün hakim karşısına çıkacağı açıklandı. CNN’e konuşan mahkeme yetkilisi Spenser Bickett, Chauvin’in ön duruşma için bugün yerel saatle 13:00’te hakim karşısına çıkacağını duyurdu.New York,

MSB'den nefes kesen paylaşım! 'Gökyüzünün çelik kanatları...'Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dehşet anbean kamerada! 4 kişiyi böyle bıçakladı...

Dehşet anbean kamerada! 4 kişiyi böyle bıçakladı...

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Son dakika... Yargıtay müzakereleri bugün başladı

Son dakika... Yargıtay müzakereleri bugün başladı

Sıradaki Haber