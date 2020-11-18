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18.11.2020 - 23:03 | | AA

New York kentinde okullar covid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip coronavirüs (covid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York kentinde okullar covid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

 

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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