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21.04.2020 - 03:02 | | AA

New York Valisi Cuomo'nun 'salgında zorunlu çalışanlara yüzde 50 prim' planı

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını süresince, başta sağlık çalışanları olmak üzere zorunlu çalışmaya devam eden kişilere, "yüzde 50 tehlike payı" ödemesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

New York Valisi Cuomo'nun 'salgında zorunlu çalışanlara yüzde 50 prim' planı

 

Vali Cuomo, pazartesi günü yaptığı günlük basın toplantısında, salgın ölümlerinde düşüşün sevindirici olduğunu, öte yandan "sevinmek için henüz erken" olduğunu söyledi.

Cuomo, açıklamasında, "New York eyaletinde salgından ölenlerin sayısı son 24 saatte 478'e düştü. Ancak bu, gidişat konusunda karar vermek için çok zayıf bir düzelme. İnsanları önlem almaya teşvike devam etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

New York Valisi, ölüm ve vaka rakamlarının aşağı inme sürecinin bazı öngörülere göre 2 hafta, bazılarına göre ise 1 ay sürebileceğini söylerken, tedbiri elden bırakmak için çok erken olduğu görüşünü dile getirdi.

Riskli iş grubuna yüzde 50 prim

Vali Cuomo, salgın sonrası New York'ta sağlık başta olmak üzere, ulaşım, güvenlik, konut ve sosyal eşitlik gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapacaklarını anlattı.

Cuomo, salgın tüm hızıyla devam ederken çalışmaya devam etmek durumunda kalan sağlık çalışanları ve bazı diğer sektör çalışanlarına yüzde 50 oranında prim verilmesi için çalışma yaptıklarını ve kısa zamanda bunu duyuracaklarını belirtti.

"Nasıl daha iyi bir ulaşım, konut, kamu güvenliği, sağlık, sosyal eşitlik ve teknolojinin kullanımı için adımlar atabiliriz, bunlara yoğunlaşmalıyız. Değişim zordur, insanlar yavaştır, ama şimdi bunu yapmanın tam zamanı." diyen Cuomo, evden çalışmanın da salgın sonrası yaygınlaşacağını ifade etti.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde ırksal farkılıklara da değinen Cuomo, tıbbi ve gıda hizmetleri alanında toplum için salgın döneminde çalışmak durumunda olan New Yorkluların demografik yapısına da dikkati çekti.

Cuomo, sağlık çalışanların yüzde 40'ının, toplu taşıma görevlilerinin ise yüzde 45'inin siyahi vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

"Federal yardım konusunda endişeliyim"

Salgın sonrası New York'un yeniden normale dönmesi için federal hükümetin yardımına güvendiklerini söyleyen Cuomo, vaatlerin boşa çıkmasından da endişe duyduklarını ifade etti.

Cuomo, federal yardım vaadi ile ilgili, "Federal hükümet ilk günden itibaren, 'endişelenmeyin, eyaletlere fon sağlayacağız' dedi. Ancak endişeleniyorum çünkü bunu tekrar tekrar duydum." yorumunu yaptı.

John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan son güncellemelere göre, New York'ta Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 238 bini, toplam ölü sayısı ise 12 bin 650'yi geçti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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