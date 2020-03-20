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20.03.2020 - 21:29 | | AA

'New York'a ihanet ediyor' deyip Trump'a seslendi: Orduya tam seferberlik emri ver!

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Trump'a yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele için orduya seferberlik emri vermesi çağrısında bulundu.

'New York'a ihanet ediyor' deyip Trump'a seslendi: Orduya tam seferberlik emri ver!

 

De Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York için Trump'tan seferberlik istedi.

Be Blasio ''New York City'nin kaderi bir adamın elinde ve kendisi de New Yorklu ama şu an kendi şehrine ihanet ediyor. Anlamak mümkün değil, başkanımızın orduyu seferber etmemesi ahlaksızlık.'' ifadesini kullandı.

ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yarısının bulunduğu New York'ta vaka sayısı 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 601'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 210 kişi hayatını kaybetti.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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