MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri New York'ta corona virüs hastalarının en yoğun olduğu hastanenin çalışanlarına tatil hediyesi!
ABONE OL
09.05.2020 - 01:26 |

New York'ta corona virüs hastalarının en yoğun olduğu hastanenin çalışanlarına tatil hediyesi!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, bir hastanenin 4 bin çalışanına tatil paketi hediye edildi.

New York'ta corona virüs hastalarının en yoğun olduğu hastanenin çalışanlarına tatil hediyesi!

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'li bir hava yolu şirketi ile otel zinciri, New York'ta salgının en kötü vurduğu Elmhurst Hastanesi'nde görev yapan 4 bine yakın doktor, hemşire, temizlik ve mutfak çalışanına teşekkür amaçlı tatil hediye etti. Tatil sürprizi, hastane çalışanlarınca sevinçle karşılandı.

New York'ta salgından en fazla etkilenen Queens bölgesinde yer alan hastane, dolup taşan Kovid-19 hastalarıyla medyada sık sık gündeme gelmişti.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi, Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasından dakikalar sonra... Şoka girdi!

Sokağa çıkma kısıtlamasından dakikalar sonra... Şoka girdi!

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (8 Mayıs)

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (8 Mayıs)

Sıradaki Haber