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06.04.2020 - 20:07 | | AA

New York'ta corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

New York'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti.

New York'ta corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi.

Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 338 bin 995 kişide Kovid-19 görülürken, 9 bin 683 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz."
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