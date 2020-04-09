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09.04.2020 - 19:48 | | AA

New York'ta covid-19 ölümleri 7 bini geçti

New York'ta yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 7 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

New York'ta covid-19 ölümleri 7 bini geçti

 

ABD'de salgının merkezi haline gelen eyaletteki koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, üç gündür peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerinin 7 bin 67'ye çıktığını söyledi.

Hastaneye yatış oranları düştü

Hastaneye kaldırılma oranlarında 19 Mart'tan bu yana en düşük seviyenin gözlemlendiğini belirten Cuomo, ancak sayılardaki düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğine ve New York'un hala güvenli olmadığına dikkati çekti.

Kovid-19, New York ekonomisini 11 Eylül'den saldırılarından daha fazla etkiledi

Salgının New York ekonomisini de vurduğunu belirten Cuomo, şu an 11 Eylül terör saldırılarındaki ekonomik kayıptan çok daha fazlasının yaşandığını ifade etti.

ABD genelinde John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 432 bin 579 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 14 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüste son durum! Türkiye son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 4056 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu. Corona virüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.
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