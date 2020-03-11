MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri New York'ta koronavirüs ile mücadele için asker devreye giriyor
ABONE OL
11.03.2020 - 01:41 | | AA

New York'ta koronavirüs ile mücadele için asker devreye giriyor

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini belirtti.

New York'ta koronavirüs ile mücadele için asker devreye giriyor

 

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada, New Rochelle bölgesindeki salgının ciddiyetine atıfta bulunarak, "Bu dramatik bir durum, ancak ülkede virüsün tespit edildiği en yoğun kümelenme bu bölgede ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

New Rochelle’in New York'ta salgının yayılmasında özel bir konumu olduğuna değinen Vali Cuomo, "Rakamlar hızla artıyor, New Rochelle için özel bir halk sağlığı stratejisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cuomo, bölgedeki bir havranın salgınla mücadele için merkez olarak kullanılacağını kaydederek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini belirtti.

Yahudilerin dini bayram kutlamaları iptal edildi

New York eyaletindeki toplam 173 koronavirüs vakasından 108'inin görüldüğü New Rochelle'e giriş çıkışların tamamen yasaklanmadığı ancak eğitim, ibadet gibi toplu halde yapılacak tüm etkinliklerin 2 hafta süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Ortodoks Yahudi cemaatleri iki gün süren dini bayramları Purim kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniye iptal ettiklerini açıkladı.

Amerika Hahamlar Konseyi'nin, Purim kutlamalarının yapılmaması için gerekli fetva ve kılavuz listesi yayınladığı kaydedildi.

New Jersey'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Diğer yandan, New York'tan sonra pazartesi günü acil durum ilan edilen New Jersey'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

ABD'de en son verilere göre, 700'den fazla kişinin salgına yakalandığı ve en az 27 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 120 bin kişide virüs tespit edilirken, ölü sayısının 4 bin 200'ü geçtiği kaydediliyor.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında! - EDHO 159. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında! - EDHO 159. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber