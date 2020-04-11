New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, okulların bu dönem kapalı kalacağını belirterek, "Bu kolay bir karar değil ama doğru bir karar." ifadelerini kullandı.
De Blasio, yaza kadar internet üzerinden eğitime devam edileceğini, nisan sonuna kadar ihtiyacı olan öğrencilere gerekli cihazları dağıtacaklarını söyledi.
Uzaktan öğrenimin giderek daha iyi çalıştığını belirten de Blasio, "Bu karar açıkça birçok hayatı kurtarmaya yardım edecek." diye konuştu.
ABD’deki en geniş okul sistemine sahip New York’ta 1800 okul ve 1,1 milyon öğrenci bulunuyor.
Emniyet müdürünü isyan ettiren cevap! 'Zamanı mı şimdi...'Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında girişine kısıtlama getirilen cadde üzerinde denetleme yaparken gördüğü iki kadına, "Siz nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, "Terlik bakacağız. Terlik kalmadı ayağımızda" karşılığını alınca sinirlenip, "Terlik almanın zamanı mı şimdi. Dünya corona olmuş, evden dışarı çıkmıyor, siz terlik derdine mi düştünüz?" diye tepki gösterdi.