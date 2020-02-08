‘Neyle izah edeceğiz?’

İsimlerin gizlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu sefer PKK’yı, teröristlerin isimlerini, listede göstermediler. Bize dediler ki ‘Bu isimleri çağırmadık.’ Ama bizim arkadaşlarımız listede isimlerini göstermedikleri Remzi Kartal başta olmak üzere teröristlerin toplantı salonunda olduğunu tespit ettiler. Artık buna ne diyebiliriz ki? Bu kadar yalancılık, iki yüzlülük, tüm bunlar, Avrupa Birliği’ne olan güveni, varsa bir güven tabii, sarsıyor. Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ ve sol akımlar kıtayı felakete doğru götürüyor” dedi.



Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, AP Başkanı David Maris Sassoli’ye gönderdiği mektupta, terör örgütü PKK/PYD’nin sözde yöneticilerinin AP konferansa katılımına ilişkin, “Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır” dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Belçika Adalet Bakanı Koen Geens’e mektup gönderdi. Gül, mektupta, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılık’ın “2010’da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını” onayladığını büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Belçika adli makamlarının kararları sonucu PKK’lıların terör yasaları kapsamında yargılanmamasının Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gül, “Önümüzdeki süreçte, bu endişe verici kararın eli kanlı PKK terör örgütü tarafından ülkenizde ve uluslararası platformlarda istismar edileceği aşikârdır” ifadelerini kullandı.





