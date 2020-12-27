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27.12.2020 - 13:02 | | AA

Nijer tarihi seçim için sandık başında

Afrika ülkesindeki seçmenler cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için oy veriyor. Seçimde 30 cumhurbaşkanı adayı yarışıyor. 1960'ta bağımsızlığını kazanan ve bugüne kadar birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Nijer tarihi seçim için sandık başında

Nijer'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin olduğu ülkede, halk, yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülke yönetimi için 30 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı için ilk kez bu kadar çok aday seçime giriyor.

Öne çıkan adaylar arasında eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane, darbe sonrası geçiş döneminin cumhurbaşkanlığını yapan Salou Djibo, eski başbakanlar Amadou Boubacar Cisse ve Seini Oumarou, eski İçişleri Bakanı Bazoum Mohamed ve eski Dışişleri Bakanı Ibrahim Yacoubou bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Seçimlerin favorisi olarak gösterilen muhalefet lideri Hama Amadou ise hüküm giydiği için aday olamamış ve ilk turda Ousmane'a oy verilmesi çağrısı yapmıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış ve iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı.

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