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17.06.2020 - 01:48 | | AA

Nijer'de covid-19 vaka sayısı 1016'ya yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijer'de, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i geçti.

Nijer'de covid-19 vaka sayısı 1016'ya yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 36 artarak 1016'ya ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 885 kişinin iyileştiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şu ana kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

MSB duyurdu: Pençe - Kaplan operasyonu başladıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." denildi.
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