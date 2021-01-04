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04.01.2021 - 08:39 |

Nijer'deki saldırılarda en az 100 kişi öldü

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Nijer'in Mali sınırına yakın iki köyde Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nijer'deki saldırılarda en az 100 kişi öldü

Etnik şiddet ve terör saldırıları altında olan Nijer'deki son saldırılar, bir günde en çok kişinin hayatını kaybettiği saldırılar oldu. Saldırıları üstlenen olmadı.

Bölgenin belediye başkanı Almou Hassane, AFP'ye yaptığı açıklamada "100 kadar motosikletli saldırganın" bölgeye gelip ikiye ayrılarak, iki köyde eş zamanlı saldırı yaptıklarını belirtti.

Pazar günü iki köyü de ziyaret eden Başbakan Rafini "Gerekli soruşturmalar yapılacak ve bu suç cezasız bırakılmayacak" dedi.

Başbakan, Tchombangou köyünde 70, Zaroumdareye köyünde de 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Geçen ay 7 Nijer askeri bölgede pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Nijer'in Nijerya sınırına yakın bölgeleri de El Kaide bağlantılı olduğu düşünülen Boko Haram örgütünün saldırılarına hedef oluyor.

Fransa, Afrika'nın Sahel bölgesinde şiddetle mücadele için Batı Afrika ve Avrupalı güçlerden oluşan bir koalisyonu yönetiyor.

Ancak bu koalisyon güçleri de saldırılara hedef oluyor. Geçen hafta Mali'de yapılan saldırıda 5 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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