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03.01.2021 - 16:59 | | AA

Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısının 70'e çıktığı bildirildi.

Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.

Saldırıda ölenlerin sayısı dün 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

 

Sağlık Bakanı Koca'dan tedbirlere uyan halka teşekkürSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.
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