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19.07.2020 - 18:16 | | AA

Nijerya Dışişleri Bakanı corona virüs yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

Nijerya Dışişleri Bakanı corona virüs yakalandı

 

Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez Kovid-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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