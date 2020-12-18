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18.12.2020 - 02:33 | | AA

Nijerya koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının başladığı bildirildi.

Nijerya koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyor

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, ülkede son iki haftada tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının, salgının ikinci dalgısının başladığını gösterdiğini belirtti.

Ülkede, sadece son 9 aydaki yoğun çalışmaların getirdiği kazanımları değil, aynı zamanda vatandaşların hayatlarını da kaybetme riskinin bulunduğunun altını çizen Mustapha, "Nijerya, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.

Mustapha, ülkenin şu anda zor durumda olduğunu ancak salgına karşı üretilen aşılara yakın zamanda ulaşacaklarına dair ümitli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin Ocak 2021'e kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Nijerya'da şimdiye kadar 76 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1201 kişi hayatını kaybetti.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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