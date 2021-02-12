Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Obafemi Awolowo Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Victor Adetiloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, akut başlangıçlı öksürük, ateş ve halsizlik semptomları bulunan kadında, uygulanan test sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Adetiloye, 101 yaşındaki hastanın şu anda tam olarak iyileştiğini kaydetti.