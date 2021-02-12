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12.02.2021 - 01:04 | | AA

Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

 

Obafemi Awolowo Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Victor Adetiloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, akut başlangıçlı öksürük, ateş ve halsizlik semptomları bulunan kadında, uygulanan test sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti. 

Adetiloye, 101 yaşındaki hastanın şu anda tam olarak iyileştiğini kaydetti.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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