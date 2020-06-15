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15.06.2020 - 08:05 | | AA

Nijerya'da corona virüs vaka sayısı 16 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen vaka sayısı 16 binin üzerine geçti.

Nijerya'da corona virüs vaka sayısı 16 bini aştı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede şimdiye kadar 92 bin 924 yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 403 artarak 16 bin 85 yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 420'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 5 bin 220'ye ulaştığı belirtildi.

Nijerya'da Lagos 7 bin 103, başkent Abuja 1247, Kano 1137, Edo 580, Ogun 559 ve Oyo 507 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

AFRİKA KITASINDA VAKA SAYISI 243 BİNİ GEÇTİ
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 243 bini aşarken 6 bin 481 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1575 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1480 ile Güney Afrika, 767 ile Cezayir, 459 ile Sudan ve 420 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.

Seyşeller'de aktif Covid-19 vakası kalmazken bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

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