MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Nijerya'da corona virüs'te vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı
ABONE OL
24.05.2020 - 21:50 | | AA

Nijerya'da corona virüs'te vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip corona virüs tespit edilen kişi sayısı 7 bin 500'ü geçti.

Nijerya'da corona virüs'te vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 265 artarak 7 bin 526'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 221 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 2 bin 174 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 107 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 479 artarak 107 bin 412'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 63 artışla 3 bin 246'ya ulaştı. Şu ana kadar 42 bin 626 kişi ise hastalığı atlattı.

Kıtada Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Erdoğan, "Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

AKINCI TİHA'nın belgeseli izleyiciyle buluştu

AKINCI TİHA'nın belgeseli izleyiciyle buluştu

Sıradaki Haber