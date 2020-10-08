Nijerya'da facia! Akaryakıt tankeri patladı: 8 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lagos eyaletine bağlı Alimosho bölgesinde bulunan yakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltılırken henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü Vekili İbrahim Farinloye, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
Kendini askeri gemide sanmış! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi 'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaralayan sanık Ergin Aktaş savunmasında, “Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Daha sonra kaptana bıçağı sapladım” dedi. Olay sırasında yaralanan geminin 3. Kaptanı ise verdiği ifadede, sanığın kendisine ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim’ dediğini söyledi.