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03.02.2020 - 18:18 | | AA

Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son bir ayda yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü

 

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede ocak ayında terör örgütü Boko Haram saldırları, çobanlar ve çiftçiler arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Çatışmalarda 24 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Haberlerde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 24 kişinin fidye için kaçırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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