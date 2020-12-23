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23.12.2020 - 00:21 | | AA

Nijerya'da kasım ayında 349 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 349 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da kasım ayında 349 kişi öldürüldü

 

Nijerya Sivil Kurumunca yayımlanan "Nijerya Yasta: Şiddet Olayları" başlıklı rapora göre, kasımda ülkenin 23 eyaletinde şiddet olayları meydana geldi. 

Eyaletlerde Boko Haram ve silahlı çetelerin düzenlediği saldırıların yanı sıra yaşanan etnik çatışmalarda 309 sivil ve 40 güvenlik gücü hayatını kaybetti. 

Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 290 kişi ise kaçırıldı. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda, çok sayıda kişi ev kundaklandı.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. 

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyonBalıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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