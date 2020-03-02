02.03.2020 - 12:20 | | AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) geçen haftalarda Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonların ardından silahlı kişiler çok sayıda köye saldırdı.
Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.