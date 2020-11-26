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26.11.2020 - 12:30 | | AA

Nivar Kasırgası can alıyor

Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası'nda 5 kişi hayatını kaybetti.

Nivar Kasırgası can alıyor

Global News sitesinin haberine göre, rüzgar hızı saatte 130 kilometreye çıkan Nivar Kasırgası Tamil Nadu eyaletini vurmaya başladı.

Kasırganın eyalette şiddetli yağışa yol açtığı, Chennai kentinin bazı bölgelerinin sular altında kaldığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hint yetkililer dün yaklaşan Nivar Kasırgası nedeniyle Hindistan'ın Tamil Nadu eyaleti için şiddetli yağış uyarısı yapmıştı.

Kasırganın güney sahillerine yoğun yağış bırakmasının beklendiğini bildirilmişti.

Yetkililer, bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri ve yardım merkezlerinde toplanmaları uyarısında bulunmuştu. Tüm balıkçı teknelerine de limana dönme çağrısı yapılmıştı.

Teslim olan kadın terörist örgütteki tacizleri anlattıŞırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde, örgütün kamplarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olaylarını anlattı.
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