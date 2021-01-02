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02.01.2021 - 15:17 |

Noel Baba ziyaret etti, huzur evinde koronavirüsten 26 kişi öldü

Nüfusa oranla dünyada Covid-19 ölümlerinin en çok görüldüğü ülke olan Belçika'da bir huzur evine yapılan Noel Baba ziyareti sonrası koronavirüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Noel Baba ziyaret etti, huzur evinde koronavirüsten 26 kişi öldü

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki liman şehri Anvers'te yer alan Hemelrijck Huzur Evi'nde bakıma muhtaç 85 yaşlı kişinin kaldığını ve kurumda dönüşümlü olarak hizmet veren 40 kişi dahil neredeyse herkesin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Hemelrijck görevlileri Belçika'da kutlanan çocuk bayramı Sinterklaas nedeniyle gönüllülerden oluşan bir grubun huzur evindeki yaşlı insanlara moral vermek amacıyla 5 Aralık tarihinde Noel Baba ve yardımcısı Zwarte Piet kılığına girerek ziyarette bulunduğunu aktardı.

Ziyaret sonrası bugüne kadar kurumda çoğunluğu yaşlı 26 kişi hayatını kaybederken, yerel basın koronavirüse yakalanan bazı isimlerin durumunun ağırlaştığını yazdı.

Salgın hastalık uzmanı Marc Van Ranst, yapılan araştırma sonucu virüsün aynı kaynaktan yayıldığını tespit ettiklerini belirtirken, moral ziyaretini yapan kişilerin Covid-19 taşıdığının bilinmediği ifade edildi. Moral ziyareti kapsamında çekilen fotoğrafların incelenmesi sonrasındaysa birçok huzur evi sakininin maske takmadığı ortaya çıktı.

Söz konusu huzur evinde akrabası ölen bir kişi kurumu mahkemeye verirken, şehir belediyesi yaptığı açıklamada birçok ölümle sonuçlanan Noel Baba ziyaretini "tamamiyle sorumsuzluk" olarak niteledi.

11.5 milyon nüfusa sahip Belçika'da bugüne kadar 648 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

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