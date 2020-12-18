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18.12.2020 - 16:51 | | AA

North Perry Havaalanı'ndan son bir ayda kalkan uçaklardan üçü düştü

ABD'nin Florida eyaletinin güneyindeki North Perry Havaalanı'nda bir ay içinde kalkan uçaklardan üçünün kaza yaptığı bildirildi.

North Perry Havaalanı'ndan son bir ayda kalkan uçaklardan üçü düştü

Federal Havacılık Dairesinden (FAA) yapılan açıklamada, tek motorlu "SOCATA TB10 Tobago" tipi uçağın havaalanından kalkıştan 1 mil (1,6 kilometre) sonra yere çakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin bulunduğu uçaktaki 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Havaalanında 23 Kasım'da kalkış yapan uçak, motorunun arızalanması üzerinde piste geri dönmeye çalışırken yere çakılmış, kazada uçağın pilotu hayatını kaybetmişti.

2 Aralık'ta ise küçük bir pervaneli uçak havaalanından kalkışının ardından düşmüş, uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulmuştu.

 
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