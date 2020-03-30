Norveç’te ilk deneysel tedavi

Norveç, Covid-19 salgınına ilişkin ilk deneysel tedavinin başladı. Deneysel tedavi sürecinin en az üç ay sürmesi öngörülüyor. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.



Test edilecek ilk ilaç ise “plaquenil” olacak. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü de araştırmanın corona virüsü ile mücadelede çok önemli olacağına inandıklarını açıkladı. Çalışma Dünya Sağlık Örgütü himayesinde yürütülüyor. Oslo Üniversite Hastanesi, ülke genelinde corona virüsüne karşı ilaç ya da aşı geliştirmeye çalışan 22 noktadan biri.



Oslo Üniversite Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı ve Başhekimi Anne-Ma Dyrhol Riise “Bu hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, söz konusu ilaçlardan birinin etkili olduğunu onaylar onaylamaz, kendi çalışmamızı durduracağız ve o çalışmayı herkese sunacağız. Bu ‘sözde’ kontrollü çalışmada testlerin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyoruz” dedi.



Uluslararası çalışma



Norveç Araştırma Konseyi CEO’su John-Arne Røttingen, ebola ve diğer bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçların yeni tip corona virüsü (Covid-19) için etili olup olmayacağını henüz bilmediklerine söyledi. Røttingen çalışmayla ilgili “Bu aynı anda birden fazla ülkenin ve çok sayıda hastanın eş zamanlı olarak dahil edildiği büyük, uluslararası bir çalışma. Dünya böylece daha hızlı sonuç alır. Ne kadar süreceğini bilemeyiz. Belki iki, üç ayda verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ama bu da yine etkisine bağlı” dedi.



Kontrollü tedavi



Yürüttükleri işin “kontrollü bir çalışma” olduğuna işaret eden Røttingen, “Bunun muhteşem bir tedavi olmadığını söylemek çok önemli. Bu, sadece etkisi olabilecek bir şeyin kontrollü çalışmasıdır. Esas olan ise hâlâ hastanelerde yürütülen standart tedavi yöntemleridir” dedi. Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi, geçen günlerde Covid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiği bildirilen sıtma ilaçlarının çok ağır vakalar haricinde kullanılmaması uyarısında bulunmuştu.