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31.12.2020 - 17:20 | | AA

Norveç'teki heyelanda kaybolanlardan haber alınamıyor

Başkent Oslo'nun kuzeyindeki Gjerdrum köyünde birçok evi yutan felakette, kayıp 10 kişiye ulaşılamıyor. Kurtarma ekipleri yalnızca helikopter ve drone kullanabiliyor.

Norveç'teki heyelanda kaybolanlardan haber alınamıyor

Norveç’te dün sabaha karşı meydana gelen heyelanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo’nun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gjerdrum köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 31 konut hasar gördü.

Binden fazla kişi bölgeden tahliye edilerek otellere yerleştirilirken, 10 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

Drone ve helikopterlerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarına, komşu İsveç de destek veriyor.

Heyelanda evleri hasar görenler için yardım kampanyaları düzenleniyor.

 

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