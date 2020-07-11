Notre-Dame'ın yangında yıkılan çan kulesinin orijinal şekli korunacak

Notre-Dame Katedrali'nin Nisan 2019'da çıkan yangında yıkılan çan kulesinın yeniden yapımı aşamasına, yeni bir tasarımla restore edeceği iddiaları, Fransa'da tartışmalara yol açmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, 19. Yüzyıl'da inşa edilen orijinal halinin korunacağını açıklayarak tartışmaları bitirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son kararı duyurulurken, 19. yüzyılda tasarlanan Gotik tarzın korunacağını açıklandı.

Macron, tartışmalar ve yoğun eleştiriler öncesinde "Daha çağdaş bir görüntüden yana olduğunu" söylemişti.

Sadece yıkılan çan kulesinin yeniden inşası değil; katedralin zarar gören tüm bölümlerinin restorasyonu 2024 yılında bitecek. Aynı yıl Paris, Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un asıl kaygısının yeniden inşayı geciktirmemek ve süreci daha da karmaşık hale getirmemek olduğu duyuruldu.

Açıklamada modern bir tasarım için mimarlar arasında uluslararası bir yarışmanın düzenlenmesi fikrinin, restorasyonu gereksiz yere uzatacağı ifade edildi:

"Cumhurbaşkanı uzmanlara güveniyor. Bu sebeple kuleyi aynı şekilde inşa etmeyi planlayan baş mimarın sunduğu projeyi genel hatlarıyla onayladı."

Açıklama, Fransa Ulusal Miras ve Mimari Komisyonu'nun (CNPA) toplantısının ardından geldi.

Paris'in merkezinde bulunan katedralin 13. yüzyılda inşa edilen çatısında restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın, uluslararası alanda üzüntüye sebep olmuş; birçok iş insanı ve siyasetçi restorasyon çalışmaları için bağışta bulunmuştu.

Birkaç gün içinde 1 milyar dolarlık yardım toplanmıştı.

Katedralin ilk çan kulesi 13. yüzyılda inşa edilmiş; ancak zaman içinde büyük zarar gördüğü için 18. yüzyılın sonunda kaldırılmıştı. Yerine de 19. yüzyılın ortalarında mimar Eugène Viollet-le-Duc'ün tasarladığı yeni bir çan kulesi inşa edilmişti.

Geçen yıl çıkan yangından bu yana kulenin restorasyonunun nasıl yapılacağı konusunda sert tartışmalar sürüyordu.

Yeniden inşa çalışmalarından sorumlu kişi olarak belirlenen General Jean-Louis Georgelin, daha modern bir alternatiften yana olduğunu açıklamıştı. Bu fikri Macron'un da desteklediği, "Daha çağdaş bir görüntüden yana olduğunu" söylediği zaman ortaya çıkmıştı.

Bu açıklamaların ardından dünya genelindeki mimarlar tarafından pek de alışılmadık ve Paris'in mimarisine pek de uyumlu olmayan bazı tasarımlar yapıldı. Bunlardan birinde çatıda bir havuz olması; bir diğerinde ise çatıda dev bir park ve sera yapılması planlanıyordu.

Ancak katedralin baş mimarı Philippe Villeneuve, 19. yüzyıldaki tasarımın orijinalini koruyacak şekilde bir kulenin yeniden inşa edilmesi fikrini güçlü bir şekilde destekliyordu.

Fransa'da devam eden tartışma, geçen yıl Kasım ayında daha da ısındı. Meclisin Kültür İşleri Komisyonu'nda konuyla ilgili düzenlenen toplantıda General Georgelin, baş mimar Villeneuve'e "çenesini kapatmasını" söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe