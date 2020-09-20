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20.09.2020 - 11:47 | | İHA

Noul Fırtınası vurdu! 3 ölü, 112 yaralı

Vietnam'da son günlerde etkili olan Noul Fırtınası, 3 can aldı, fırtına 112 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Noul Fırtınası vurdu! 3 ölü, 112 yaralı

Vietnam Afet Önleme Merkez Komisyonu, Vietnam’ı vuran Noul Fırtınası’nın 3 kişinin ölümüne yol açtığını, 112 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti. 10 evin çökmesine, dört köprünün yıkılmasına ve 217 elektrik direğinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan fırtınadan 22 bin 600 kişi etkilendiği belirtildi. komisyon, 1 Ocak - 22 Ağustos arasında Vietnam’da meydana gelen doğal afetlerde 89 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğunu, 156 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan başta sel, fırtına ve toprak kaymaları olmak üzere ülkede meydana gelen felaketlerin 175.2 milyon dolardan fazla ekonomik kayba neden olduğu aktarıldı.

 

Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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