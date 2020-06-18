Nükleer devlerin taşlı sopalı kavgası!

Hindistan ile Çin arasında geçen ay sınırda başlayan ve 15 Haziran’da yükselen tansiyon, iki nükleer gücün karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle dikkatleri bölgeye çevirdi. Çin’le Hindistan arasında sınır anlaşmazlığı bulunan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi’nde, önceki gece iki ülke askerleri arasında çıkan “silahsız” çatışmada can kaybı 20’ye yükselirken, taraflardan sert açıklamalar geliyor.



Olayda ilk olarak 3 Hint askerinin yaşamını yitirdiği açıklanmış, bu, sınır bölgesinde 45 yıldır yaşanan ilk ölümcül çatışma olmuştu. Çatışmada silah kullanılmadığı, askerlerin taş ve sopalarla birbirine saldırdığı ortaya çıktı. Hindistan, daha sonra 20 Hint askerinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Çin tarafında da kayıp yaşandığı öne sürüldü. Hint basınına açıklama yapan askeri kaynaklar, 15 Haziran’daki çatışmada 45 Çin askerinin öldüğü veya yaralandığını öne sürdü, ancak Çin bunu doğrulamadı.

‘Beyhude ölmediler!’



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı sert açıklamada “Ülke, Çinlilerle çatışırken ölen askerlerimizle gurur duyacaktır. Ulusu temin ederim ki, güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları beyhude olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Modi, “Kimsenin şüphesi olmasın. Hindistan barış istiyor ancak kışkırtıldığında, herhangi bir durumda uygun cevabı verme kabiliyetine sahiptir” dedi. Modi, Hindistan-Çin sınırında yaşanan gelişmeleri ele almak üzere tüm partilerin temsilcilerini cuma günü video toplantı yapmaya çağırdı.



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise, Yeni Delhi yönetiminin, ülkesinin toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almaması gerektiğini söyledi. Bakan Vang, Hindistan’ın iki ülkenin askeri düzeyde vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiğini ve kasten provokasyona girdiğini savundu. Hint askerlerinin bölgeye durumu müzakere etmek için giden Çinli askerlere saldırdığını belirten Vang, “Hindistan’dan olayı kapsamlı şekilde soruşturmasını” talep etti.



Öte yandan Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, “İki taraf, bu konuyu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek, sınır bölgesinde durumu yatıştırmak, barış ve huzuru temin etmek için anlaştı” ifadesini kullandı.



Ne olmuştu?

Hindistan’ın kuzeydoğusunda tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı. İki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Keşmir’de Hindistan, Pakistan ve Çin’in hak iddia ettiği bölgeler var. Bölgenin dağlık, buz kaplı ve nehirlerle dolu yapısı, sınırların belirlenmesini zorlaştırıyor. Taraflar, görüşmelere rağmen uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017’de de Çin’in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.