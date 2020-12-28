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28.12.2020 - 15:12 | | DHA

NY Post'tan Trump'a: Deliliği bırak!

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump’a verdiği destekle bilinen New York Post gazetesi, bugün "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

NY Post'tan Trump'a: Deliliği bırak!

ABD Başkanlığını Demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran Donal Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi de sırt çevirdi. Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugün " Deliliği bırak" manşetiyle çıktı. Gazete manşetinde seçim sonucunu kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Birinci sayfadan duyurulan haberin spotunda ise, “Anlıyoruz Sayın Başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullandı.

‘SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI”

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını şu ifadelerle dile getirdi: “Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.”

Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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