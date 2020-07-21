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21.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

O masayı yaktı

Erzincanlı Zeynel (Zach) Erdem, New York’ta sahibi olduğu ‘75 Main’ isimli restoranda, tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı

O masayı yaktı

ABD’deki restoranlarında ünlü isimleri ağırlayan Erzincanlı girişimci Zeynel (Zach) Erdem, daha önce kendisine konuk olan Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı. Türk girişimci, hakkında açılan tecavüz davaları nedeniyle cezaevindeyken intihar eden milyarder finansçı Epstein ile yine aynı sebeplerle ceza alan film yapımcısı Weinstein’a büyük tepki gösteriyor. Zeynel Erdem bu nedenle New York’ta sahibi olduğu ‘75 Main’ isimli restoranda Epstein ile  Weinstein’in düzenli olarak oturdukları masayı ateşe verdi.

O masayı yaktı

Kötü enerjiyi kovdu

Hamptons’daki ünlü ‘75 Main’ isimli restoranında ‘sadece pozitif duygular istediğini’ söyleyen Erdem, bu masanın ‘kötü enerji yaydığını’ ifade etti. “Bu masayı her gördüğümde o hasta adamlar aklıma geliyor” diyen Erdem, masayı önce kırdı sonra da üzerine benzin dökerek şaşkın bakışlar arasında yaktı. Erzincan’ın bir köyünde dünyaya gelen Erdem, cebinde 200 dolarla gittiği ABD’de birçok restoran, gece kulübü ve otelin sahibi oldu. Erdem’in (39) New York ve Hamptons bölgesinin en seçkin mekanları arasında gösterilen restoranları ünlülerin uğrak yeri.

O masayı yaktı

Zeynel Erdem 2015 yılında ABD’de ödül aldığında Milliyet’te haber olmuştu.

 

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