02.05.2020 - 21:37 | | AA
O ülkede corona virüsten ilk can kaybı haberi geldi
Tacikistan’da yeni tip corona virüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.
Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.