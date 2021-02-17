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17.02.2021 - 14:50 |

Obama'yı taklit eden adam tutuklandı

ABD'nin 44. başkanı Obama'yı taklit eden Robert Joseph Hallick adlı adam tutuklandı. Hallick yalan beyanda bulunma, sahtecilik ve kimlik hırsızlığıyla suçlanıyor.

Obama'yı taklit eden adam tutuklandı

ABD'nin Tennessee eyaletinde Robert Joseph Hallick, silah ruhsatı için yaptığı başvuruda eski ABD Başkanı Barack H. Obama'nın imzasını kullanınca 11 Şubat'ta tutuklandı.

Fox News'un haberine göre Hallick, Tennessee Geliştirilmiş Tabanca Taşıma Ruhsatı'na ilkin Kasım 2020'de başvurmuştu. Fakat Tennessee Emniyet ve İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Tabanca Birimi, Hallick hakkında Michigan eyaletinde tutuklama emri bulunduğu ve söz konusu kişinin akıl hastalığından mustarip olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti.

Elli bir yaşındaki Hallick'in 21 Ocak'ta "Başkan Barack H. Obama" adıyla ve eski başkanın imzasını taklit ederek başka bir başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Başvuruda ABD Dışişleri Bakanlığı antetli ve ABD mührü taşıyan bir mektup da bulunuyordu.

Silah ruhsatı başvurusunda bir kişinin adını taklit etmek eyalet yasalarına aykırı. Bununla birlikte, Hallick yalan beyanda bulunma, sahtecilik ve kimlik hırsızlığıyla suçlanıyor.

Bearing Arms adlı internet sitesiyse söz konusu kişinin 2019'dan bu yana Obama olduğunu iddia ettiğini bildirdi. Zira sosyal medya hesaplarında "Başkan Barack Obama" adını kullanan Hallick'in, eski başkanın yaptığını ve imzaladığını iddia ettiği saati de Twitter hesabından paylaştığı görüldü.

Kaynak: Independent Türkçe

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