Obrador, tartışmalı yargı reformunu kabul etmeyecek

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lopez Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü ve muhalefet etme hakkını garanti altına almak zorunda olduklarını dile getirdi.

Yasaların, devlet başkanına bazı inisiyatifler tanıdığını ancak düşünce özgürlüğünü garanti altına almaları gerektiğini kaydeden Lopez Obrador, "Bunu yapmazsak diğer yöneticilerle aynı olduğumuz anlamına gelir. Sözde reformla hiç ilgilenmiyorum." ifadesini kullandı.

Meksika'da Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen ay yapılan "Yargı Reformu" yasa tasarısı çalışmaları, ifade özgürlüğüne kısıtlayıcı maddeler getireceği endişesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.