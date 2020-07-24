Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi Kongre üyesinin küfür özrünü kabul etmedi

ABD'de Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Yoho'nun kendisine karşı cinsiyetçi hakarette bulunduğunu, Yoho'nun olay üzerine dilediği özrüyse kabul etmediğini açıkladı.

Temsilciler Meclisi'nde New York 14. seçim bölgesini temsil eden Demokrat Partili Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi Ted Yoho'yu, Pazartesi günü Kongre binası merdivenlerinde kendisine sözlü tacizde bulunmakla suçladı.

Yoho ise suçlamaları reddetti.

Temsilciler Meclisi'nde konuşan Cortez, "Bu konu sadece bir olayla ilgili değil, kültür" dedi ve bunu 'kadınlara karşı şiddet ve şiddet içeren dili, onu destekleyen tüm iktidar yapısını kabul etme kültürü' olarak tanımladı.

Cortez, Yoho'nun Çarşamba günkü konuşmasında karısından ve kızlarından bahsederek "mazeret uydurması" anına dek olayı unutmayı düşündüğünü ifade etti.





Ne olmuştu?

Cortez Kongre binasına girerken, Florida temsilcisi Yoho ile Texas temsilcisi Roger Williams'ın kendisine yaklaştıklarını, Yoho'nun kendisine "İğrenç, çılgın dedi, aklını kaçırmışsın, tehlikelisin" dediğini söyledi.

Cortez, Yoho'nun daha sonra gazetecilerin önünde kendisine karşı cinsiyetçi bir küfür kullandığını aktardı.

Olaya tanık olan bir gazeteci de Yoho'nun ifadelerini 'kısa ama hararetli' ifadeler olarak tanımladı.

Cortez, Yoho'ya 'kabalık yaptığını' söylediğini, Yoho'nun uzaklaştığını belirtti. Gazeteciler de Yoho'nun kadınları aşağılamak için kullanılan cinsiyetçi bir küfür ettiğini duyduklarını ifade etti.





Cortez ne dedi?

Cortez, Yoho'nun Kongre'de dün yaptığı konuşmadaki yorumlarını reddettiğini belirtti. Yoho, dünkü konuşmasında, Cortez'e karşı takındığı 'kaba ve sert konuşma tavrından' dolayı özür dilemiş, evli ve iki kız babası olduğu için üslubunun 'bilincinde olan' biri olduğunu söylemişti.

30 yaşındaki Cortez ise konuşmasında şunları kaydetti: "Bay Yoho karısı ve iki kızı olduğundan bahsetti. Ben onun küçük kızından iki yaş küçüğüm. Ben de birisinin kızıyım. Benim babam neyse ki hayatta değil de Yoho'nun kızına nasıl davrandığını görmedi.

Bugün buradayım çünkü anne ve babama onların kızı olduğumu ve beni erkeklerin tacizlerini kabul etmem için yetiştirmediklerini göstermem gerekiyor.

Basının karşısında o dili kullanmakla Yoho, karısına ve kızlarına, tanıdığı kadınlara karşı o dilin kullanılmasına izin vermiştir; ben ise bunun kabul edilmez bir şey olduğunu söylemek üzere buradayım.

Şunu açıkça belirteyim ki temsilci Yoho'nun yorumları beni derinden sarsmadı… çünkü daha önce işçi olarak çalıştım… Garsonluk yaptım, bu şehirde metroya biniyor, sokaklarında yürüyorum. Bu tür ifadeler yeni değil.

Bu konu sadece bir olayla ilgili değil, kültürel; kadınlara karşı şiddet ve şiddet içeren dili, onu destekleyen tüm iktidar yapısını kabul etme kültürü."







Diğer temsilciler ne dedi?

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy, Ocak'ta emekliye ayrılacak olan 65 yaşındaki Yoho'yu savunarak "biri özür dilediğinde affedilmelidir" dedi.

Demokrat Parti Sözcüsü Nancy Pelosi ise olayı "toplumumuzdaki tavrın bir göstergesi" şeklinde yorumladı.

Pelosi, Cumhuriyetçileri kastederek, "İlk elden tanık olarak, 20 yıllık liderlikte bana da birçok kötü söz söylediler" dedi.

California temsilcisi Barbara Lee ise "Ömrüm boyunca hakaretler, ırkçılık ve cinsiyetçilik gördüm. İnanın kamu görevine seçildikten sonra bu durum sona ermedi" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe