‘Offshore’ sığınma

Avrupa’ya yönelik göçmen akını katlanarak devam ederken, İngiliz hükümeti soruna ‘şahane’ bir çözüm buldu. İngiliz hükümeti ülkeye yasadışı yollardan girerek sığınma başvurusu yapanları topraklarından uzak tutmak için denizde göçmen kampları kurmayı planlıyor. The Times gazetesinin haberine göre hükümet, emekliye ayrılmış yolcu gemilerini mültecilerin barınması için uygun hale getirecek. Sığınmacılar işlemleri sonuçlanana kadar ‘yüzer’ sığınma merkezlerinde tutulacak.



‘Felaket olur’

Guardian gazetesi de hükümet tarafından sığınmacıların üçüncü bir ülkeye gönderilmesinin de tartışıldığını yazdı. Dışişleri bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, sığınmacılar, Moldova, Fas ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerde kurulacak ‘offshore’ göçmen kamplarına gönderilecek. Financial Times ise İçişleri Bakanı Priti Patel’in sığınmacıları Atlantik okyanusu ortasındaki İngiliz toprakları olan Ascension ve St Helena adalarına göndermek istediğini yazdı. Ancak uzmanlar bu planların yeni bir insan hakları felaketine neden olabileceği uyarısı yaptı.



Savaş gemisiyle sigara kaçakçılığı



Libya’dan Avrupa’ya gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Trablus’a gönderilen Caprera isimli İtalyan savaş gemisinin görevi sırasında ‘sigara kaçakçılığı’ için kullanıldığı ortaya çıktı. New York Times gazetesinin haberine göre, 2018 yılında mart ve temmuz ayları arasında Akdeniz sularında arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan gemi. 80 yasadışı göçmeni botla boğulmaktan kurtardı, 7 bin mültecinin de Avrupa’ya ayak basmasını engelledi. Ancak İtalyan maliyesi, geminin dönüşte 700 bin paket sigara ve kolilerce cinsel içerikli hapla ülkeye döndüğünü tespit etti. Olayla ilgili biri teğmen 4 asker gözaltına alındı.