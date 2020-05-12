Okul zili çaldı dükkânlar açıldı

Avrupa’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 150 bini aşarken birçok ülke salgını önlemek amacıyla aldığı önlemleri esnetmeye devam ediyor. 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak “yeni normale” dönmeye başlayan Avrupa’da pazartesi günü Fransa’da dahil oldu. Fransa’da bazı öğrenciler ders başı yaparken kıtada en çok can kaybının bildirildiği İngiltere ise kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yol haritasını açıkladı. Hollanda, İsviçre, Almanya, Danimarka ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri de 11 Mayıs’tan itibaren yeni normalleşme sürecine başladı. Danimarka’da diğer ülkelerden farklı olarak alışveriş merkezlerinin (AVM) açılmasına izin verildi.

‘Herkes gergin’

Kovid-19 enfeksiyonundan 26 binden fazla kişinin hayata veda ettiği Fransa’da önlemlerin hafifletilmesiyle birlikte dünden itibaren halk izin belgesi almadan sokağa çıktı. Otomobille seyahate 100 km’ye kadar izin verildi. Başkent Paris’te trafiğin genellikle sıkışık olduğu saatlerde dışarıda olanlar için işverenlerinden izin belgesi veya seyahat zorunluluğunu kanıtlayan bir belge taşınma zorunluluğu getirildi. Başkent Paris’te AVM’ler hariç bütün dükkân ve mağazalar açıldı. Ülkede mezarlıkların açılmasına da izin verildi. Ülkede anaokulu ve ilköğretim okulları da açıldı. Sınıf kapasiteleri 15 öğrenciyle sınırlı tutulurken, ortaokullarda maske takmak zorunlu kılındı. Ancak restoranlar, barlar, plajlar ve sinema salonları gibi kamusal alanların haziran ayına kadar kapalı kalması planlandı. Kuaför salonları, mağazalar ve kütüphanelerde çalışanlar iş başı yaparken, park ve bahçeler de açıldı. Kuaför dükkânını haftalar sonra açan Marc Mauny Euronews’e “Herkes biraz gergin. Nereye doğru ilerlediğimizi bilmiyoruz ama gidiyoruz” dedi.

Mesafe koymadılar

Başkent Paris’te halkın çoğunluğunun maske taktığı ancak toplu taşımada sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Rusya’da 11 binin üzerinde yeni vaka

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 4.2 milyona dayandı. Virüs nedeniyle 284 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen ülke 1.3 milyon vaka ve 80 binden fazla can kaybıyla ABD oldu. Son haftalarda salgının hızlandığı ülkelerden biri olan Rusya ise vaka sayısındaki artış sürüyor. Son 24 saatte 11 bin 656 yeni vakanın tespit edildiği ülke toplam 221 bin 344 Kovid-19 vaka sayısıyla İtalya ve İngiltere’yi geçti. Rusya’daki can kaybı da 2009’a yükseldi.

Kafeteryalara akın ettiler

Kovid-19 salgınında can kaybının 26 bin 744’e yükseldiği İspanya’nın yarısı ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında dün ikinci aşama olan birinci seviyeye geçti. İkinci aşamaya geçilen kentlerde dükkânlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı. Kafeteryalara akın eden İspanyonlar maske takma zorunluluğuna uydu. 17 özerk yönetimden 11’i ile Fas topraklarında olup İspanya’ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen birinci seviyeye geçerken, salgının vurduğu Madrid, ikinci aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu. Diğer yandan Kovid-19 salgınında 30 binden fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da bu ayın başında halkın evlerinden 200 metreden daha uzağa gitmelerine izin çıktı ama bölgeler arası seyahat hâlâ yasak. 18 Mayıs’tan itibaren bazı dükkânlar ve kütüphaneler açılacak; spor takımları toplu antremana çıkabilecek.