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09.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Okyanusta acil durum

Çin’den Brezilya’ya gitmek üzere yola çıkan bir Japon şirkete ait “MV Wakashio” adlı yük gemisi 25 Temmuz’da Hint Okyanusu’nda karaya oturdu.

Okyanusta acil durum

Mürettebat tahliye edilirken herhangi bir işlem uygulanmayan geminin çatlaklarından okyanusa bugüne kadar 4 bin ton petrol sızdığı yeni tespit edildi. Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Mauritius bu nedenle “çevresel acil durum” ilan etti.

Yardım istedi

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, karaya oturan gemileri yüzdürme imkanları olmadığı için Fransa’dan yardım istemek zorunda kaldığını duyurdu. Pointe d’Esny bölgesinde duran geminin balıkçılık ve turizm ile geçinen 1.3 milyonluk ada ülkesini daha fazla etkilememesi için petrolün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla 400 bariyer kuruldu. Greenpeace ise “Mauritius kirlilik denizinde boğulma riski altında” diye açıklama yaptı.

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