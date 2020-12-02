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02.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Okyanusta can pazarı

Atlantik Okyanusu’nda alabora olan teknesinin suda kalan kısmında 2 gün geçiren denizci, mucize eseri kurtarıldı

Okyanusta can pazarı

ABD’li 62 yaşındaki denizci Stuart Bee, geçtiğimiz cuma günü teknesiyle Florida’daki Port Canaveral’dan okyanusa açıldıktan sonra 2 gün kendisinden haber alınamadı. Ailesi, denizcinin hiçbir zaman 24 saatten uzun bir süreliğine okyanusa açılmadığını söyleyerek durumu sahil güvenliğe bildirdi.

Bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri ve Hercules C-130 tipi arama kurtarma uçağı Bee’yi bulabilmek için devriye gezmeye başladı. Ayrıca, bölgede bulunan ticari gemilere de kayıp bir denizci olduğuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bu çağrıyı alanlardan biri olan Atlantik Okyanusu’ndaki ‘Angeles’ adlı konteyner gemisinin mürettebatı, Bee’yi Florida sahillerinin 86 mil açıklarında alabora olmuş teknesinin pruvasında mahsur kalmış halde buldu.

Günleri bile şaşırmış

Arızalandıktan sonra alabora olan teknesinin suyun üzerinde kalan kısmına neredeyse “yapışmış” halde bulunan Bee, dalgalar arasından kurtarılarak gemiye alındı. Gemi mürettebatından Lacruiser P. Relativo, “Rotamız Atlantik yakınlarından geçtiği için şanslıydı. Onu pazar sabahı bulduğumuzda günlerini şaşırmış haldeydi” dedi.

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