Olaylar iki adayı karşı karşıya getirdi

Trump, Portland’ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler’ı “şehirde ölüm ve yıkıma izin vermekle” suçladı. Wheeler için “sersem” ve “beceriksiz” ifadelerini kullanan Trump, Belediye Başkanı’nın “Uykucu Joe Biden” olarak nitelendirdiği Demokrat Başkan adayına benzediğini kaydetti. Biden ise Trump’ın “pervasızca şiddete teşvik ettiğini” söyledi. Biden yazılı açıklamasında “Trump, kanun ve nizam hakkında tweet atmanın kendisini güçlendirdiğine inanabilir. Ama destekçilerine çatışma çıkarmaya son vermeleri çağrısında bulunmakta başarısız olması ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor” dedi.

Öte yandan Belediya Başkanı Wheeler ise, Trump’a seçim kampanyası için ülkede nefreti yayma suçlaması yöneltti. Trump’ı hedef alan Wheeler, “kendi yarattığınız suç ortamından beni sorumlu tutamazsınız” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Portland kentinde polis şiddetini protesto eden ırkçılık karşıtlarıyla Trump yanlıları arasında gerilim tırmanıyor. Gösteriler pazar akşamı da devam ederken, polisin, gösterileri “izinsiz toplantı” olarak nitelediği ve 29 kişiyi tutukladığı haber veriliyor. Bu kişilerden ikisinin üzerinde tabanca ve bıçaklar bulunduğu da kaydediliyor. Hafta sonu Trump yanlılarının, 600 araçlık konvoyla kent sokaklarında gezmesinin ardından ırkçılık karşıtlarıyla kavga ettiği, çıkan arbedede bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.