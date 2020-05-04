‘Öleceğimi düşündüler!’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada ölme ihtimaline karşı hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da bir an olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını açıkladı.

Johnson, İngiltere merkezli “The Sun” gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu “Sun On Sunday”e verdiği röportajda, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü “zor bir an” olarak niteledi. “Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini” kaydeden Johnson, “’Stalin’in ölümü’ tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı” ifadelerini kullandı.

Duruma inanamamış

Solunum cihazına bağlandığında kendisine uzun süre ve litrelerce oksijen verildiğini anlatan Johnson, yoğun bakımda “göstergelerin yanlış yöne gitmeye devam ettiğini”, kendisine sürekli “Bundan nasıl çıkacağım?” diye sorduğunu belirtti.

Durumunun sadece birkaç gün içinde kötüleşmesine inanmakta zorlandığını ve “neden iyileşemediğini anlayamadığını” anlatan Johnson, ölümü ihtimaline ilişkin olarak da doktorların bir an “bunu nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başladıklarını” kaydetti. Johnson, 27 Mart’ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomları ağırlaşınca 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. İyileşmesi bir ay süren Johnson, oğluna, yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart’a atfen Nicholas adını vermişti.

Öte yandan İngiliz “Sunday Telegraph” gazetesi, Başbakan Johnson’ın da, hükümetin koronavirüs salgını sonrası günlük yaşamın kademeli olarak normalleştirilmesine yönelik “yol haritasını” 9 Mayıs günü açıklamasının beklendiği belirtildi.